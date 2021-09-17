Тюмень, , 06:01 — REGNUM В Тюменской области 17 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись избирательные участки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Все на выборы!

По данным областного избиркома, всего в регионе насчитывается 1079 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение за ходом выборов.

В 2021 году голосование будет идти три дня — 17, 18 и 19 сентября. У более 1,1 млн тюменцев старше 18 лет есть избирательное право.

В Тюменской области пройдёт голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва.