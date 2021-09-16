На достройку детских садов в Нижнем Новгороде не хватает 300 млн рублей
Нижний Новгород, 16 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. На завершение строительства девяти детских садов в Нижнем Новгороде не хватает 300 млн рублей. Об этом на заседании профильной комиссии городской думы заявила заместитель главы департамента строительства нижегородской мэрии Татьяна Гераськина.
По её словам, в 2021 году в столице Приволжья планировали открыть десять новых дошкольных организаций, но пока что подрядчики сдали в приёмку только одно здание детского сада.
Представитель муниципалитета отметила, что остальные девять не могут достроить из-за значительного удорожания строительных работ, вызванных резким ростом цен на стройматериалы.
Часть депутатов выразили возмущение в связи с тем, что подрядчики требуют дополнительное финансирование, отметив при этом, что если бы цены на строительные материалы снизились, то стройкомпании не вернули бы разницу в бюджет.
Другие же выступили в защиту застройщиков, сославшись на то, что постановление правительства России от 9 августа 2021 года позволяет строительным фирмам получить дополнительно до 30% от стоимости работ.