Нижний Новгород, 16 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. На завершение строительства девяти детских садов в Нижнем Новгороде не хватает 300 млн рублей. Об этом на заседании профильной комиссии городской думы заявила заместитель главы департамента строительства нижегородской мэрии Татьяна Гераськина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

По её словам, в 2021 году в столице Приволжья планировали открыть десять новых дошкольных организаций, но пока что подрядчики сдали в приёмку только одно здание детского сада.

Представитель муниципалитета отметила, что остальные девять не могут достроить из-за значительного удорожания строительных работ, вызванных резким ростом цен на стройматериалы.

Часть депутатов выразили возмущение в связи с тем, что подрядчики требуют дополнительное финансирование, отметив при этом, что если бы цены на строительные материалы снизились, то стройкомпании не вернули бы разницу в бюджет.

Другие же выступили в защиту застройщиков, сославшись на то, что постановление правительства России от 9 августа 2021 года позволяет строительным фирмам получить дополнительно до 30% от стоимости работ.