Москва, 16 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Ракетно-космический комплекс для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя «Союз-5» будет построен на Байконуре, соответствующее соглашение подписано Россией и Казахстаном.

Mdai.gov.kz Комплекс «Байтерек»

Как написал 16 сентября в своём телеграм-канале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, договор подписали Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры и казахстанский ТОО Basis construction.

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Напомним, о планах создания на Байконуре ракетно-космического комплекса «Байтерек» для пусков ракеты-носителя «Союз-5» ИА REGNUM сообщало летом 2020 г.