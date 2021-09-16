Мехико, 16 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Вулкан Попокатепетль, находящийся в 60 км от мексиканской столицы Мехико, выбросил столб пепла и пара, сообщает 16 сентября Национальное координационное управление сил гражданской обороны Мексики на своей странице в Twitter.

Russ Bowling Вулкан Попокатепетль

Вулкан расположен к юго-востоку от столицы Мексики.

«В 03:24 и 03:33 (12:24 и 12:33 мск) зафиксировано два выброса пара, газов и пепла на высоту 1 500 метров», — указано в сообщении Управления.

Местных жителей призвали не приближаться к вулкану.

Активность вулкана Попокатепетль, по мнению учёных, не представляет опасности для окрестностей, хотя он считается самым крупным и активным вулканом Мексики.