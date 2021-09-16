Москва, 16 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Победитель второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Константин Михайлик назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

АНО «Россия — страна возможностей» Константин Михайлик

Константин Михайлик родился в 1983 году в Санкт-Петербурге. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция», в 2005 году — Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России по специальности «Финансы и кредит». Свободно владеет тремя иностранными языками, является кандидатом юридических наук, а также имеет опыт работы по таким направлениям, как оптимизация бизнес-процессов, антикризисное управление, увеличение операционной эффективности.

С 2015 по 2018 годы был первым заместителем генерального директора ПАО «МРСК Центра». В 2019 году, после победы в конкурсе управленцев «Лидеры России», Константин Михайлик был назначен на должность заместителя генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности и уже через год перешел на позицию заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Российские сети». 13 сентября 2021 года распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В текущей должности Константин Михайлик будет отвечать за цифровую трансформацию строительной отрасли и ЖКХ.

«В Минстрое я буду отвечать за цифровую трансформацию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Ключевая задача здесь — создание оптимальных условий, которые позволят повысить эффективность взаимодействия всех участников, в том числе благодаря использованию информационных технологий», — рассказал Константин Михайлик.

Он также рассказал о том, какие возможности открыл перед ним конкурс «Лидеры России».

«Для меня конкурс «Лидеры России» оказался по-настоящему работающим социальным лифтом. И основная ценность этого инструмента в тех возможностях, которые конкурс даёт не только победителям, но и участникам. В первую очередь, речь, конечно же, идёт об общении с наставниками — лидерами своих отраслей, профессионалами своего дела. С другой стороны — в это же время конкурс является действенным инструментом для реализации потенциала и возможностей квалифицированных, талантливых, перспективных и, главное, замотивированных управленцев, который в абсолютно прозрачном и открытом формате обеспечивает отбор и подготовку лидеров для различных сфер экономики. Главное преимущество, которое я ощутил лично на себе, — это возможность реализоваться в тех направлениях, которые тебе интересны, принять участие в решении сложных, масштабных, социально и экономически значимых задач. Так, благодаря новой для меня позиции в Минстрое России я смогу стать реальным участником нового этапа в развитиистроительства и ЖКХ в России, внести личный вклад в процесс трансформации отрасли», — сообщил Константин Михайлик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главных врачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.