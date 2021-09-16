Сыктывкар, 16 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Явка на досрочном голосовании в Коми составила 38,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Всего в списках избирателей, зарегистрированных в отдаленных территориях, числятся 8435 человек. Более 3,4 тысяч уже исполнили свой гражданский долг.

Напомним, досрочное голосование в Коми стартовало 4 сентября. Помимо выборов депутатов в ГД жители республики выбирают почти 1300 депутатов в муниципальные и местные советы.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил о безопасности электронного голосования в России.