Козельск, Калужская область, 16 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Калужской области выделено 100 млн рублей на ремонт автодороги Оптина пустынь — Нижние Прыски. Дорога обеспечивает подъезд к старинному мужскому монастырю в Оптиной пустыни. Об этом 16 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева.

Фото министерства дорожного хозяйства Калужской области. Калужской области выделено 100 млн рублей на ремонт автодороги Оптина пустынь — Нижние Прыски

В настоящее время на трассе обустраивают выравнивающий слой дорожной одежды и укладывают асфальтобетонное покрытие ЩМА-16. Подрядная организация восстанавливает заездные карманы и подходы к автопавильонам и посадочным площадкам, укрепляет обочины щебнем. Впоследствии будет нанесена горизонтальная разметка и установлены бордюрные камни. Несмотря на переходящий на 2022 год контракт, работа на автодороге находится на завершающей стадии.

«Дополнительное финансирование — 100 миллионов рублей — поможет привести к нормативу 13,8 километров покрытия», — отметил Михаил Голубев.

Правительство РФ выделило дополнительно 30 млрд рублей, которые помогут привести к нормативу более двух тысяч километров дорог в 84 регионах. Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов уже заключены между Росавтодором и субъектами. Благодаря федеральной поддержке на территории страны планируется привести к нормативу более тысячи объектов, в их числе — социально значимые трассы и магистрали, а также участки улично-дорожной сети. Площадь укладки дорожного покрытия в 84 субъектах составит 17,7 млн кв. м.