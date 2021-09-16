Ремонт дороги к монастырю Оптина пустынь продолжат на федеральные деньги
Козельск, Калужская область, 16 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Калужской области выделено 100 млн рублей на ремонт автодороги Оптина пустынь — Нижние Прыски. Дорога обеспечивает подъезд к старинному мужскому монастырю в Оптиной пустыни. Об этом 16 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева.
В настоящее время на трассе обустраивают выравнивающий слой дорожной одежды и укладывают асфальтобетонное покрытие ЩМА-16. Подрядная организация восстанавливает заездные карманы и подходы к автопавильонам и посадочным площадкам, укрепляет обочины щебнем. Впоследствии будет нанесена горизонтальная разметка и установлены бордюрные камни. Несмотря на переходящий на 2022 год контракт, работа на автодороге находится на завершающей стадии.
Правительство РФ выделило дополнительно 30 млрд рублей, которые помогут привести к нормативу более двух тысяч километров дорог в 84 регионах. Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов уже заключены между Росавтодором и субъектами. Благодаря федеральной поддержке на территории страны планируется привести к нормативу более тысячи объектов, в их числе — социально значимые трассы и магистрали, а также участки улично-дорожной сети. Площадь укладки дорожного покрытия в 84 субъектах составит 17,7 млн кв. м.