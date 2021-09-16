Тула, 16 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Мероприятия по реализации крупных инвестиционных проектов состоялись в Тульской области 16 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве на территории опережающего социально-экономического развития «Алексин» логистического комплекса крупнейшего онлайн-ритейлера страны — компании Wildberries. Заявленный объём инвестиций в проект составит более 22 млрд рублей. Площадь комплекса составит 300 тыс. кв. м. Реализация проекта даст Тульской области около 15 тыс. рабочих мест — не только жителям Алексина, но и соседних районов. Строительство комплекса планируется начать в четвертом квартале 2021 года, первая очередь будет запущена уже в 2022 году. Распределительный центр станет одним из крупнейших логистических хабов компании. Алексей Дюмин поблагодарил Татьяну Бакальчук за выбор Тульской области для реализации проекта, а также за помощь в организации турнира по стрельбе среди бойцов спецподразделений, который прошёл на территории полигона «Слободка».

"Выбор в пользу Тульской области — верное решение для развития компании. Наш регион обладает развитой инфраструктурой, широкими возможностями для выхода на российский и мировой рынки. Мы предоставляем широкий набор преференций и инструментов поддержки. Правительство региона окажет инвестору всю необходимую поддержку», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Татьяна Бакальчук рассказала, что за год число предпринимателей Тульской области, торгующих на онлайн-площадке, выросло в 2,5 раза до 1600, а продажи в 2021 году уже превысили 1 млрд рублей.

«Для нас создание комфортного делового климата — всегда в приоритете. Одно из важных преимуществ нашего региона — удобная логистика, близость к крупнейшему рынку сбыта — Московской агломерации. Инвестпроект имеет большое значение для городского округа Алексина и всей Тульской области», — сказал Алексей Дюмин.

Напомним, в 2019 году Алексин по инициативе губернатора стал территорией опережающего социально-экономического развития. Здесь инвесторы могут пользоваться региональными и федеральными мерами поддержки.

Также 16 сентября в Узловском районе состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство двух промышленных предприятий — «АВВ-энерго Электросети» и «ЕВРАЗ» Узловая в ОЭЗ «Узловая». На предприятии «АВВ-энерго Электросети» будут ежегодно производить более 100 высокотехнологичных распределительных устройств различного назначения. Объем инвестиций составит более 2,3 млрд рублей. Регион получит около 200 новых рабочих мест. Компания «ЕВРАЗ» построит в ОЭЗ «Узловая» современное производство ванадия, это производство станет вторым в Тульской области. Проект является экспортоориентированным и станет большим вкладом в достижение целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Производство принесет региону более 16 млрд рублей инвестиций и 500 новых рабочих мест.