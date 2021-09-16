Москва, 16 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. За 12 лет в России на 60% снизилась смертность от случайных отравлений алкоголем, заявил 16 сентября министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Вадим Шулепников. Преодолеем пьянство! (фрагмент)

Рассказывая о предпринимаемых в России мерах по профилактике алкоголизма, таких как работа по укреплению наркологической службы, работа круглосуточной горячей линия по здоровому образу жизни, Мурашко уточнил:

«Это позволило достичь ощутимых результатов: с 2008 по 2020 год потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 год снизилась на 60%».

Министр добавил, что заметно уменьшилась и «первичная заболеваемость алкогольными расстройствами».