Москва, 16 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Учреждена указом президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года.

Медаль Суворова

Предназначена для награждения солдат и офицеров Сухопутных войск ВС РФ. Кроме того, данной медалью могут награждаться лётчики армейской авиации.

Военнослужащие Вооруженных сил России награждаются медалью Суворова за отвагу и личное мужество, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России в сухопутных боевых операциях, при несении боевого дежурства и боевой службы на манёврах и учениях, а также при охране государственной границы РФ.

Кроме того, медаль Суворова может вручаться за отличные показатели в полевой выучке и боевой подготовке.

Fdutil Реверс медали Суворова

На сегодняшний день медалью Суворова награждены не менее 60 тыс. человек.