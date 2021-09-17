Рязань, 17 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Рязанской области стартовали выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. Голосование продлится три дня, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

В 08:00 начала работу 1 001 участковая избирательная комиссия Рязанской области. По двум одномандатным избирательным округам по выборам депутатов Госдумы зарегистрировано 17 кандидатов.

В регионе также проходит 18 муниципальных избирательных кампаний.

Напомним, в Рязани на базе областной универсальной научной библиотеки имени Горького работает Центр общественного наблюдения за выборами.