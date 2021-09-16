Бишкек, 16 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Организации Договора о коллективной безопасности нужно разработать механизмы оперативного реагирования на случай вооруженной агрессии одного из государств-членов ОДКБ в отношении другой страны-участницы. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

Минобороны.рф Коллективные миротворческие силы ОДКБ

Глава государства отметил, что недавнего произошедший вооруженный конфликт и сохраняющаяся напряженность на киргизско-таджикской границе обязывает власти Киргизии акцентировать на этом особое внимание всех государств-членов Организации.

«Позиция Киргизии о необходимости разрешения спорных вопросов между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров, остается неизменной и сейчас», — подчеркнул Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора, расположенного в Баткенской области Киргизии.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и социальных объектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.