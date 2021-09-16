Бишкек, 16 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Улукбек Марипов распорядился выделить из бюджета Киргизии 100 млн сомов (85,5 млн рублей) на восстановление ирригационной сети, разрушенной ливнями и селевыми потоками в апреле — июле 2021 года.

Neil Tackaberry Вода

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Также на эти деньги обещают отремонтировать водохозяйственные объекты, необходимые для обеспечения местных аграриев поливной водой.

Госорганом, отвечающим за проведение ремонтно-восстановительных работ, глава правительства Киргизии назначил агентство водных ресурсов при министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов.

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