Москва, 16 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Командир 201-й российской военной базы в Таджикистане Сергей Горячев награждён медалью Суворова, сообщает 16 сентября пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Mil.ru Колонна 201-й военной базы России вблизи границы Таджикистана с Афганистаном

Награду ему вручил начальник штаба Центрального военного округа Михаил Теплинский.

«За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности медалью Суворова был награжден командир 201-й российской военной базы Сергей Горячев», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 201-я российская военная база в Таджикистане организационно входит в состав ЦВО, включает в себя мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Напомним, в августе и сентябре текущего года на фоне событий в Афганистане 201-я российская база была усилена новым вооружением, танками Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты БМП-2М.