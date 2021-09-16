Киров, Калужская область, 16 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. 39-летний житель города Киров признан судом виновным в убийстве 44-летнего мужчины, сообщили 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года подсудимый ушел из дома, не закрыв входную дверь, и в течение дня в компании знакомых употреблял спиртное. Вернувшись, он обнаружил в своей квартире 44-летнего местного жителя, который ранее неоднократно ночевал у подсудимого. Однако на этот раз злоумышленник потребовал уйти из его квартиры, возникла ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю ножевое ранение в шею. Потерпевший скончался на месте.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжалован приговор в областной суд. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.