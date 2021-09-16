Москва, 16 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Москве расширят программу реконструкцию поликлиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова 16 сентября приводит официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Сейчас по программе реконструкции поликлиник отремонтировано порядка 30 медучреждений. Всего в списке было 137 зданий поликлиник, теперь принято решение восстановить ещё на 60 объектов.

«По сути дела, мы создаем новые поликлиники — абсолютно новые, гораздо лучше, чем было 30−50 лет назад. С другим оборудованием, новым уровнем комфорта», — рассказал мэр.