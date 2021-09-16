Минск, , 17:41 — REGNUM По итогам января — августа в белорусских хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 14,3 млрд бел.руб. ($5,7 млрд), или в сопоставимых ценах 95,4% к уровню января — августа 2020 года. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 13 млрд бел. руб, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Сельское хозяйство sebagee

«В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1200,7 тыс. тонн, молока — 5299,9 тыс. тонн, яиц получено 2382,7 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 82,9% производства яиц, — сказано в официальном отчёте. — На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,5 млн. голов».Белстат проинформировал также, что на 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,6% площадей (на 1 сентября 2020 г. — 95,8%). Зерна намолочено в первоначально оприходованном весе 6,3 млн т «при средней урожайности 30,5 центнера с одного гектара убранной площади».«На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 7,3 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав — 4,2 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 17,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав — 13,4 центнера», — отметили в Белстате.

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