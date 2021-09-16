Москва, 16 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Большинство грамотных людей современного мира регулярно прибегают к помощи «общедоступной многоязычной универсальной интернет-энциклопедии» — Википедии. Это крупнейший сборник знаний за всю историю человечества: в ней содержится более 40 миллионов статей, написанных более чем на 300 языках мира. Веру в непогрешимость информации из Википедии используют в своих целях сторонники «Великой перезагрузки» Клауса Шваба.

Chitai-gorod.ru Википедия

Как утверждают создатели интернет-энциклопедии, американский некоммерческий «Фонд Викимедиа», финансируется проект за счёт пожертвований пользователей, но это вовсе не так. Бюджет в 160 миллионов долларов обеспечивают крупные корпорации США и влиятельные фонды, пишет Институт РУССТРАТ. Исследования показали, что вместо миллионов редакторов статьи Википедии правят меньше 500 активных администраторов.

Их ангажированность подтверждает запрет для авторов на критическое мнение, если оно касается раздуваемой так называемой Биг Фармой «Великой пандемии». На авторитетных специалистах-медиках ставится клеймо шарлатанов, а их страницы блокируются.

Медицинский эксперт Уилл Джонс в начале апреля опубликовал на портале «The Daily Sceptic» статью, в которой раскритиковал ключевую страницу Википедии, посвящённую COVID-19. Уже в начале энциклопедического материала заявляется, что пятую часть всех заболевших коронавирусной инфекцией ожидают тяжёлые последствия, что кардинально расходится с современными медицинскими данными. Оказывается, источником этой статистики стали китайские исследования, датированные еще 24 февраля 2020 года. К тому же они относились к тем пациентам, которые уже были госпитализированы.

Единственное предназначение подобной дезинформации — напугать неспециалиста, коими являются миллионы и миллиарды читателей. В Институте РУССТРАТ отметили, что эту страницу запретили редактировать «простым смертным», назвав это «защитой от вандализма».