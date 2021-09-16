Киев, 16 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. На Украине футбольному клубу «Шахтёр» пришлось оправдываться за то, что команда поселилась в Тирасполе в гостинице «Россия».

Aleksandr Osipov ФК Шахтёр

ИА REGNUM напоминает, что 15 сентября «Шахтёр», вице-чемпион Украины, играл в Тирасполе с местным «Шерифом» в матче группового раунда Лиги чемпионов и проиграл 0:2.

Как заявил директор департамента стратегического развития и коммуникаций «Шахтера» Юрий Свиридов, у клуба не было выбора, поскольку «Россия» — единственная гостиница в Тирасполе, в которой «Шахтёр» мог разместиться.

«Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель — «Россия», способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов», — заявил чиновник украинским СМИ.

Ряд экспертов уже связали сенсационное, с их точки зрения, поражение «Шахтера» с фактом проживания в гостинице «Россия».