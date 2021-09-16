Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Свердловский областной суд взыскал 600 тыс. рублей с сервиса «Яндекс.Такси» и сети общепита «Бургер Кинг». Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

55.мвд.рф «Яндекс.Такси». ДТП 12.09.2021. г.Омск

Иск в отношении компаний подала бывшая работница ООО «Бургер Рус» (юридическое лицо ресторана «Бургер Кинг»). Гражданку перевозил водитель «Яндекс.Такси», так как с сервисом был заключён договор о перевозке сотрудников заведения. Таксист попал в аварию, женщину госпитализировали с травмами. Пострадавшей потребовалась операция и долгое восстановление после неё.

Комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве выявила, что виновники ДТП — водитель «Яндекс.Такси» и руководитель охраны труда «Бургер Рус».

Ранее Верх-Исетский районный суд дал водителю год лишения свободы и лишил работника водительских прав на полтора года. Суд также взыскал по 300 тыс. рублей с каждой из компаний.

Позже представители «Яндекс.Такси» обжаловали это решение. Юристы заявляли, что сервис лишь предоставляет площадку для размещения информации о желании воспользоваться услугами такси. Свердловский областной суд это не убедило.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге заснул за рулём и вылетел в яму.