Волгоград, , 08:00 — REGNUM Трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва началось 17 сентября в Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единый день голосования Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

В регионе сформировано четыре одномандатных округа, на них зарегистрировано 33 кандидата. По федеральным партийным спискам заявлены кандидаты от 14 политических объединений.

В Волгоградской области также избирают 27 глав муниципалитетов и депутатов шести местных органов самоуправления.

Голосование продлится с 17 по 19 сентября.