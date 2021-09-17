Волгоград, 17 сентября 2021, 08:00 — REGNUM Трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва началось 17 сентября в Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В регионе сформировано четыре одномандатных округа, на них зарегистрировано 33 кандидата. По федеральным партийным спискам заявлены кандидаты от 14 политических объединений.
В Волгоградской области также избирают 27 глав муниципалитетов и депутатов шести местных органов самоуправления.
Голосование продлится с 17 по 19 сентября.