В Волгоградской области стартовало трёхдневное голосование
Волгоград, 17 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва началось 17 сентября в Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Единый день голосования
В регионе сформировано четыре одномандатных округа, на них зарегистрировано 33 кандидата. По федеральным партийным спискам заявлены кандидаты от 14 политических объединений.
В Волгоградской области также избирают 27 глав муниципалитетов и депутатов шести местных органов самоуправления.
Голосование продлится с 17 по 19 сентября.