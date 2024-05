Токио, 16 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. За неделю после релиза ролевой игры Tales of Arise в мире было продано 1 млн её копий. Об этом 16 сентября компания Bandai Namco сообщает на своей twitter-странице.

Скриншот с YouTube Tales of Arise

Издание Eurogamer отметило, что, таким образом, Tales of Arise установила новый рекорд, став самой продаваемой игрой многолетней франшизы. Отметим, что предыдущая игра серии Tales of Berseria вышла 18 августа 2016 года, т. е. между её релизом и релизом Tales of Arise прошло пять лет.

https://twitter.com/BandaiNamcoSEA/status/1438368528315260928

Напомним, Tales of Arise вышла 10 сентября 2021 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также на PS4, Xbox One и ПК. Это уже 17-я по счёту игра серии, релиз оригинальной Tales of Phantasia состоялся в декабре 1995 года на консоли SNES (Super Nintendo Entertainment System).