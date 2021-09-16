16 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter заключение пакта о военном сотрудничестве между США, Великобританией и Австралией.

Джейн Спай, , 20:30 — REGNUM Главы США, Великобритании и Австралии заявили о заключении пакта AUKUS, по которому у Австралии впервые появятся атомные подводные лодки. Заключение договора является попыткой противостояния Китаю. AUKUS стал одним из крупнейший оборонных договоров для трех стран за последние десятилетия.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай заявил, что действия трех стран являются «слишком безответственными».

Ряд пользователей заявил, что если США заключает такое соглашение, значит, Китай может представлять реальную угрозу безопасности в азиатской части Тихого океана.

«Это значит лишь одну вещь: ЦРУ и MI6 обладают информацией, что Китай наращивает свой ядерный арсенал с пугающей скоростью, чтобы сравняться с ядерным арсеналом США (как по подводным лодкам, так и по воздушным судам). Учитывая наличие военного соглашения между Россией и Китаем, Западу противостоит невообразимый враг», — написал @GodfreyOSWALD.

Некоторые пользователи не верят, что у Китая получится догнать США по своей ядерной силе, не то, что обогнать.

«США ежегодно тратит 600−700 млрд долларов. Это в четыре раза больше, чем тратит Китай. Им еще работать и работать, чтобы представить вероятную угрозу США», — отметил @FawgNz.

Американская подводная лодка U.S. Navy

Не все комментаторы согласны с таким утверждением, часть из них считает, что Китай представляет реальную угрозу, потому что он сотрудничает с Россией.

«Во-первых, в этом весь смысл: Китай скрывает большую часть своего военного бюджета, Запад об этом знает, соответственно, тревожность возрастает. Во-вторых, когда речь идет о ядерном оружии, размер военного бюджета не имеет значения: так у России больше ядерного оружия, чем у США, хотя бюджет меньше. Причиной этому является то, что Россия производит ядерное оружие с эффективными расходами, например, российские ракеты стоят меньше. По этой же причине многое происходит в Китае, делают больше эффективными затратами!» — рассказал @GodfreyOSWALD.

Некоторые пользователи отметили, что необходимо учитывать, как та или иная ядерная держава определяет агрессию, поэтому США может бояться Китая.

«Многое зависит от того, как страны понимают агрессию и ответ на нее. Например, российский ядерный арсенал, скорее всего, будет использоваться только тогда, когда произойдет вторжение в их суверенные земли или если на них нападет США», — добавил @FawgNz.

В комментариях многие негативно относятся к расширению доступа к ядерному оружию, потому что оно точно не поможет миру.

«Делают мир безопаснее путем создания оружия, обожаю эту логику», — написал @Chochomonculus.

Некоторые комментаторы не поняли, зачем заключили подобное соглашение, когда существует блок НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А НАТО пошло к чёрту?» — спросил @AyGhalib.

«Организация Северо-Атлантического договора. НАТО. Последний раз, когда я проверял, Австралия не имела выход к северу Атлантического океана», — ответил @TonyCliffe210.

Среди комментаторов есть те, кто уверен, что новый союз просуществует недолго, потому что Шотландия выйдет из состава Соединенного Королевства.

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«Это партнерство недолго проживёт, потому что Шотландия разрушит Великобританию к 2023 году», — считает @hibeesfamily.

Ряд пользователей не понимает, как Австралия вошла в интересы Соединенных Штатов.

«Защита Австралии и Великобритании является одним из важнейший интересов США, ага», — прокомментировал @DVelozNJ.

«Потому что, конечно же, Китай географически расположен вблизи Австралии и Великобритании… Ой, подождите. Я думал, это равное соглашение, а не США опять смотрят за собой», — написал @msvalthompson.

Китайский военный корабль U.S. Navy

Пользователи выделяли и другие причины для организации военного сотрудничества между тремя странами, например, месть премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Европейскому союзу.

«Интересно, какая часть этого соглашения связана с тем, что Джонсон хочет доказать Евросоюзу, что у Великобритании есть новые друзья, и показать два средних пальца французам, потому что австралийское соглашение с ними об атомных подводных лодках только что провалилось», — поинтересовался @nobrexitthanks.

В комментариях предположили, что таким образом США хочет вернуть себе контроль в Азии после бегства из Афганистана.

«Это постафганистан. Захват «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перечертил геополитическую карту Азии и дал Китаю и России власть показать свою силу после катастрофического выхода США и Великобритании. Сейчас Великобритания, США и Австралия машут ручками и хотят показать миру, кто тут начальник», — считает @msvalthompson.

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Ряд пользователей всё же уверен, что Китай представляет опасность для США.

«Нет, оно нам нужно, потому что Китай нас буллит и вообще делает, что хочет! Китай хочет мировой власти к 2050 году!» — прокомментировал @Sami1982Sweeney.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином предложил провести саммит, но китайский лидер ответил отказом и посоветовал США смягчить политику в отношении Китая.