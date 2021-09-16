Смоленск, 16 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Отопительный сезон в муниципалитетах Смоленской области начнется с 17 сентября. Поручение инициировать подписание соответствующих нормативных актов поручил на совещании 16 сентября губернатор Смоленской области Алексей Островский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Алексей Островский провёл совещание по отопительному сезону

«Мне в последние дни поступает много обращений от смолян — и от жителей многоквартирных домов, и от тех, кто лежит сейчас в больницах, и от родителей малышей, посещающих детские сады, которые просят включить отопление как можно раньше. Сентябрь в нынешнем году холодный, прогнозы Гидрометцентра относительно погоды и ожидаемого температурного режима в Центральной России и Смоленской области, в частности, также не вселяют оптимизма, поэтому я полностью разделяю такое мнение о досрочном начале отопительного сезона. Хочу также напомнить, что в прошлом году наши муниципалитеты обеспечили запуск отопления в период с 22 сентября по 5 октября», — отметил губернатор.

Первый заместитель губернатора Константин Никонов доложил, что уровень готовности Смоленской области к осенне-зимнему периоду составляет 95%, шотовность котельных на 100% — в Велижском, Кардымовском, Сафоновском, Смоленском, Темкинском и Угранском районах, тепловых сетей — в Велижском, Глинковском, Кардымовском, Новодугинском, Сафоновском, Смоленском, Темкинском, Угранском и Ярцевском районах. Водопроводные сети полностью подготовлены к работе в отопительном периоде в Сафоновском, Смоленском и Угранском районах. Глава Смоленска Андрей Борисов также сообщил, что в областном центре учреждения соцсферы, жилфонд и центральные тепловые пункты подготовлены к отопительному периоду на 100%. Полностью подать отопление на городские объекты готовы в течение двух недель.

«Прошу глав муниципалитетов инициировать подписание соответствующих нормативных актов о начале отопительного периода с пятницы, 17 сентября. И что еще немаловажно — на постоянной основе информировать смолян в СМИ о том, как происходит подключение. В очередной раз хочу подчеркнуть, что главная задача для всех ответственных за это направление структур, в первую очередь, муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, — обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона с оптимальной температурой батарей отопления», — поручил Алексей Островский.