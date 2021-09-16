Москва, 16 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Душанбе с главами МИД Китая, Ирана и Пакистана для обсуждения ситуации в Афганистане, сообщила 16 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Участники встречи нацелены на создание условий межафганского диалога и мирного процесса.

Захарова уточнила, что на этой встрече Тегеран может быть представлен помощником министра иностранных дел Ирана.

В преддверии этой встречи, 16 сентября, Сергей Лавров проведет отдельные переговоры с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

«Планируется, что акцент в беседе будет сделан на ситуацию в Афганистане, дальнейшую координацию усилий, в том числе в рамках расширенной «тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан), в целях обеспечения стабильности и безопасности как в Афганистане, так и в регионе в целом», — пояснила Захарова.