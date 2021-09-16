16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен продолжать «дружественное» давление на своих партнеров по поводу гарантий Украине после того, как российский газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) будет введен в эксплуатацию.

Мирослава Романенко, , 20:31 — REGNUM Киев намерен продолжать «дружественное» давление на своих партнеров по поводу гарантий Украине после того, как российский газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) будет введен в эксплуатацию. Об этом 16 сентября заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша позиция неизменна — партнеры слышат нас и наши предложения, но решений (с их стороны) нет. Мы будем продолжать давление, дружественное давление на партнеров», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Также глава МИД Украины отметил, что, по его мнению, для партнеров страны, каковыми являются США и ФРГ, настало «время действовать по гарантиям Киеву относительно» газопровода СП-2 и переходить от слов к «конкретным делам».

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Заявление главы украинской дипломатии в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина». Также заявление украинского дипломата обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «В Контакте» и на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что Европа не станет ради Киева действовать в ущерб своим интересам. Люди также указали на то, что Киев ведет себя нагло.

«У России есть газ. У Европы есть деньги и растущая потребность в газе. Они всегда между собой договорятся. У Украины нет ни газа, ни денег. Но есть желание заработать и всех давить. Как вы думаете, как называются три буквы, на которые она будет в итоге послана?» — написал Роман С.

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба President.gov.ua

«Кулеба сам-то верит в то, что говорит? Ну да, Европа вот взяла и отказалась в преддверии зимы от СП-2, отказавшись от выгоды и возросших потребностей в газе в экономике (промышленности) и денно и нощно только и думает об украинской трубе (как бы ее загрузить транзитом). Ну, а Германия вообще деньги, вложенные в СП-2, на ветер выкинет, наплевав на своих граждан (налогоплательщиков). Всеми мыслями с Украиной», — не без сарказма добавила Larisa Ivanovna.

«Вас даже спрашивать никто не будет…» — пишет Людмила С.

«Германия покупает газ у России по 270 бакинских, а по 1000 покупают незалежные (независимые — М. Р.) страны на бирже! У Украины нет контрактов с Газпромом, она сказала: «Остаточное прощавай!» (окончательное прощай — М. Р.)», — отметила Маргарита П.

«У Украины нет рычагов давления ни на кого. Ездить и клянчить — это не давление, — это надоедание, не более. Европе выгоден СП-2. А зависеть только от трубы нестабильной Украины — невыгодно. Так что пусть не позориться тупыми заявлениями», — добавил Vladimir I.

«На самом деле они (Украина — М. Р.) вполне в состоянии снизить тарифы на газ для населения. Просто тогда не будет сверхприбылей за счет населения, и те же американцы очень расстроятся, т. к. там и кодла Байдена в доле. А на самом деле «креативные» у словаков закупают газ не больше чем по $300 за 1000 кубов. Т. к. у немцев контракт долгосрочный и с фиксированной ценой $220 за 1000 кубов при любых обстоятельствах, то словакам (без прямого контракта с Газпромом) они перепродают где-то баксов за 250, а те, в свою очередь, обязались не накручивать на свою цену больше $50 для Украины. Соответственно *оxлы берут газ долларов по 300 за 1000 кубов. Но только населению потом продают как купленный на споте. Пока те платят, так и будут продавать. Как только силы платить закончатся, так сразу наступит пэрэмога (победа — М. Р.) и цены на коммуналку можно будет волшебным образом снизить», — отметила Olga Svaytoslavovna.

Сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток ‑ 2» Nord-stream2.com

«Даже Джозеф [Байден] вовремя понял, что дружеский тыск (давление — М. Р.) на Германию может обернуться для США в отправку их по известному маршруту со стороны Меркель. Эти… дождутся, что их-таки отправят…» — написал Serhiy P.

«Зима скоро… Вылечит Украину от русофобии…» — подытожил witcher.

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