Майкоп, 16 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Уровень организации работы мобильных комплексов по оказанию первичной медицинской помощи, диспансеризации и вакцинации населения проверил глава Республики Адыгея секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главы региона. Вместе с депутатами Госдумы от Адыгеи Владиславом Резником и Муратом Хасановым («Единая Россия») глава региона побывал в станице Абадзехской Майкопского района.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи проконтролировал работу мобильных ФАПов

В августе в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Адыгею поступили мобильные медицинские комплексы, они сразу были направлены в отдаленные населенные пункты. Благодаря мобильным ФАПам медпомощь стала более доступна: появилась возможность организации полного обследования жителей сельской местности, без дополнительных выездов в районный или республиканский центр. На месте пациентам делают забор необходимых анализов, проводят маммографию, рентген-исследования и другие необходимые процедуры.

В станице Абадзехской мобильный ФАП был развернут на территории врачебной амбулатории в течение дня, он обслужил не только жителей большой станицы Абадзехской, но и находящихся рядом населенных пунктов. Мурат Кумпилов осмотрел условия приема пациентов, подчеркнул важность вакцинации, а также диспансеризации населения.

Как сообщил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, всего в 2021 году диспансеризацией планируется охватить 77 118 человек, в том числе более 18 тысяч человек смогут пройти углубленную диспансеризацию. С 1 июля углубленную диспансеризацию в регионе проводят для пациентов, перенесших COVID-19. По результатам обследования формируются группы здоровья, решается вопрос о необходимости оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации. На данный момент диспансеризацию прошли 18 617 человек, было выявлено более 2 тыс. случаев заболеваний, из них практически половина — это случаи болезни системы кровообращения.

Главный врач Майкопской ЦРБ Алла Чернышова уточнила, что только за один день работы мобильного ФАПа в станице Абадзехской диспансеризацию прошли 60 местных жителей, из них 41 человек, ранее переболевший коронавирусом в средней или тяжелой форме.

«Важно усилить эту работу в сельской местности. Любая медицинская помощь должна быть доступна всем жителям республики. Здоровьесбережение населения — одна из стратегических задач, которую перед нами ставит президент страны Владимир Владимирович Путин. Для её выполнения при поддержке федерального центра у нас создана хорошая ресурсная база. Максимально используйте её для профилактики болезней, иммунизации, лекарственного обеспечения, выдачи направлений к узким специалистам, а также для дальнейшего углубленного обследования пациентов в медицинских организациях», — поставил задачу перед минздравом РА руководитель региона Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил составить график регулярных выездов мобильных ФАПов с широким информированием населения о возможностях прохождения диспансеризации. Мурат Кумпилов сообщил также о планах по строительству в станице Абадзехской новой амбулатории в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения РА.