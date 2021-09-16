Москва, , 17:18 — REGNUM Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве состоялось сегодня, 16 сентября, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Как сообщили в пресс-службе штаба, здесь будут контролировать ход голосования на всех избирательных участках столицы во время выборов депутатов Государственной думы РФ, Московской городской думы и муниципального совета района Щукино 17−19 сентября.

Выборы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«До начала голосования остается один день. С уверенностью могу сказать, что все структурные подразделения нашего штаба готовы к работе, — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов. — Мы будем наблюдать за ходом традиционного голосования на участках с помощью наших наблюдателей и за тем, как москвичи будут голосовать онлайн. В этом году штаб располагается на новой площадке. Здесь, в Экспоцентре, завтра с самого утра начнет работу видеоцентр, куда будет поступать сигнал с каждого участка в Москве, колл-центр, группа разбора и группы мобильного реагирования. Здесь также откроются три участковых избирательных комиссии онлайн-голосования и зона наблюдения за электронным голосованием. Наша задача — контроль на каждом уровне, чтобы обеспечить проведение открытых и легитимных выборов».

Всего в списки избирателей на 3638 участках Москвы внесено порядка 7, 587 млн человек, 100 тыс. — иногородних, прикрепленных к столичным участкам по программе «Мобильный избиратель». На участие в электронном голосовании в Москве подано 2 014 765 уникальных заявлений.