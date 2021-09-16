Ханты-Мансийск, 16 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (28 случаев), сообщает 16 сентября региональный оперативный штаб.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 148 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 16 сентября в Югре зарегистрировано 72 874 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 69 264 человека, 1086 пациентов с COVID-19 скончались.