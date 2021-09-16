Москва, 16 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Россия констатирует нарастание напряженности в зоне конфликта на востоке Украины, а также усиление украинских обстрелов Донбасса, заявила 16 сентября на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sovross.ru Донбасс. Лето 2014 года

Она подчеркнула, что Украина нарушает режим прекращения огня ежедневно.

«Нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе стали ежедневными. Число, к сожалению, увеличивается по нарастающей. По данным СММ ОБСЕ, количество перестрелок в начале года в среднем достигало около трех тысяч в месяц. Давайте посмотрим на статистику на начало сентября — это число перевалило за семь тысяч», — заявила Мария Захарова.

Она уточнила, что речь идёт о применении украинскими военными разных видов артиллерии, «включая запрещенную Минскими соглашениями — речь идет о крупном калибре, сбрасывают мины с беспилотников».