Гилфорд, Великобритания, 16 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Студия Hello Games выпустила патч 3.67 к обновлению Frontiers игры No Man’s Sky. Публикацию с описанием она разместила 16 сентября на сайте проекта.

Blake Patterson No Man's Sky

Отметим, что 15 сентября 2021 года разработчики выпустили патч 3.66, но обновление 3.67 вносит в игру ряд совершенно иных изменений. Hello Games, в частности, исправила в Frontiers ряд ошибок и сбоев, в т.ч. редкие ошибки, одна из которых связана с уведомлением о миссии, а другая — с размещением базы.

Кроме того, авторы игры решили проблемы с загрузкой сохранений, с которой сталкивались некоторые геймеры, и с отображением кубовидной нижней частью комнат. Они также отметили в описании к патчу, что теперь у NPC (неигровых персонажей) будут появляться «соответствующие мысли», когда их будут атаковать стражи или в случае, если они спасаются от шторма.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после выхода обновления Frontiers игра No Man’s Sky получила «в основном положительные» отзывы в Steam, в разделе всех обзоров игры. Отметим, что это произошло спустя пять лет после её релиза (8 августа 2016 года).