Калуга, 16 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Тело 31-летнего мужчины с резаными и колото-резаными ранениями было обнаружено в собственной квартире в микрорайоне Северный города Калуги. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Об этом 16 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом, где произошло убийство

На место происшествия следователем было установлено, что смерть носит криминальный характер. В результате первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выяснена причастность к совершению преступления 39-летнего соседа убитого мужчины. По версии следствия, утром 13 сентября мужчина из окна своей кухни увидел, как подъезжающая к подъезду машина едва не наехала на его кота, который гулял на улице, и сделал замечание выходившему из машины соседу. Мужчина, убедившись, что кот не пострадал, предложил хозяину животного примириться и выпить спиртное, на что обвиняемый согласился. В ходе распития спиртного в квартире обвиняемого из комнаты на кухню вышел его котёнок, и потерпевший пнул его ногой. В результате обвиняемый разозлился, возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс не менее четырех ударов ножом потерпевшему. Пытаясь спастись от нападавшего, потерпевший побежал к себе в квартиру, закрыв её изнутри, и стал звать на помощь. Однако раны оказались смертельными.

В ходе осмотра в квартире обвиняемого обнаружена кровь и другие следы преступления. Назначены экспертизы, в том числе психиатрическая, задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.