Белгород, 17 сентября 2021, 08:00 — REGNUM Трёхдневное голосование началось 17 сентября на территории Белгородской области. Помимо депутатов Государственной думы VIII созыва, жители региона выбирают губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По двум одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госдумы зарегистрированы 17 кандидатов, партийные списки представлены 14 политическими объединениями. На должность губернатора Белгородской области претендуют пять человек.
Кроме того, с 17 по 19 сентября в регионе проходят довыборы депутатов городского совета Белгорода, Совета депутатов Алексеевского и Валуйского городских округов.
17, 18 и 19 сентября 08:00 до 20:00 работает 1 243 участковые избирательные комиссии.