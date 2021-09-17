Белгород, 17 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование началось 17 сентября на территории Белгородской области. Помимо депутатов Государственной думы VIII созыва, жители региона выбирают губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

По двум одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госдумы зарегистрированы 17 кандидатов, партийные списки представлены 14 политическими объединениями. На должность губернатора Белгородской области претендуют пять человек.

Кроме того, с 17 по 19 сентября в регионе проходят довыборы депутатов городского совета Белгорода, Совета депутатов Алексеевского и Валуйского городских округов.

17, 18 и 19 сентября 08:00 до 20:00 работает 1 243 участковые избирательные комиссии.