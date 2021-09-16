Москва, 16 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Большую кольцевую линию (БКЛ) метро Москвы планируется замкнуть в 2022 году, сообщает 16 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В мэрии рассказали, что строительная готовность БКЛ на текущий момент составляет 88%.

«Всего с 2011 до конца 2021 года будет введено 100 станций московского метро и МЦК. Протяженность метро вырастет в 1,5 раза», — говорится в сообщении на сайте.

К настоящему времени с 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию 177,3 километра линий, 90 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).