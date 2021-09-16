Москва, , 17:03 — REGNUM Серия военных учений, запланированных Украиной совместно с НАТО, должна отвлечь внимание от провалов Киева во внутренней политике, заявила 16 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она напомнила, что на территории Украины в сентябре и октябре текущего года пройдут военные учения, совместные с НАТО.

«Осенью на Украине запланирована серия масштабных учений — это маневры «Объединенные усилия — 21», они пройдут с 20 по 30 сентября, и «Rapid Trident — 21», они состоятся в период с 20 сентября по 1 октября», — сказала Захарова.

«Безусловно, отвлечь общественное внимание от неудач во внутренней политике, социально-экономических проблем страны», — пояснила представитель МИД России.

Власти Украины таким образом пытаются «погрузить население в параллельную реальность», добавила Мария Захарова.

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