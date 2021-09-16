Москва, 16 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Западные IT-компании периодически нарушают законы России. Об этом 16 сентября заявил руководитель проектов по информационной безопасности компании AB Софт Игорь Егорьичев на телеканале «Россия 24».

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«Естественно, сначала должен быть штраф. Это логично. Да, достаточно большой. Хотя в рамках объёмов корпорации, тех денег, которые получают корпорации — это будет не так существенно для них. Это будет счёт на миллионы рублей, но вот в чём проблема: это, насколько мы помним, уже не первые предупреждения в отношении этих компаний», — заявил Егорьичев.

«Мы имеем, грубо говоря, рецидив», — указал он.

16 сентября глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов сообщил о том, что российская прокуратура направила в адрес руководителей компаний Apple и Google представления с требованием устранить нарушения, связанные со вмешательством в избирательную кампанию.

Причиной требований послужили действия компаний, которые в период российских выборов рассматриваются как противоправные.