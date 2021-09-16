Москва, 16 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Ряд западных компаний не реагируют на предъявления со стороны российских органов власти. Об этом 16 сентября заявил руководитель проектов по информационной безопасности компании AB Софт Игорь Егорьичев на телеканале «Россия 24».

Google

«Есть компании, которые так или иначе не реагируют на предъявление со стороны российского законодательства, что это нарушение, что программное обеспечение должно быть удалено», — заявил Егорьичев.

«Значит, по отношению к этим компаниям должен применяться закон, потому что закон должен быть равен для всех. Получается в данном случае, что мы столкнулись с тем, что есть компания Apple, есть компания Google, у них свой взгляд, какой софт должен находиться, какой не должен находиться. Но ещё раз: работают они в рамках Российской Федерации», — указал он.

16 сентября глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов сообщил о том, что российская прокуратура направила в адрес руководителей компаний Apple и Google представления с требованием устранить нарушения, связанные со вмешательством в избирательную кампанию.

Причиной требований послужили действия компаний, которые в период российских выборов рассматриваются как противоправные.