Балашиха, Московская область, 16 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 16 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 96. Следом за Балашихой идет Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение 49 человек новой инфекцией. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 41 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 768 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 16 сентября в девяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.