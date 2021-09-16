Москва, , 16:58 — REGNUM Западные компании должны придерживаться норм российского правового поля, чего пока не происходит. Об этом 16 сентября заявил руководитель проектов по информационной безопасности компании AB Софт Игорь Егорьичев на телеканале «Россия 24».

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«Мы все живём в правовом поле. Есть государство, стоит законодатель, и государство определяет, что какие-то вещи допустимы, какие-то вещи являются нарушением закона», — заявил Егорьичев.

«Да, всем известна фраза, и я когда приезжаю в страну, не спрашиваю, хорошие законы или плохие. Я интересуюсь, как их исполняют. Фраза эта принадлежит нашим западным коллегам — давайте тогда исходить из этой фразы, что есть законодательство и его надо исполнять», — указал он.

16 сентября глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов сообщил о том, что российская прокуратура направила в адрес руководителей компаний Apple и Google представления с требованием устранить нарушения, связанные со вмешательством в избирательную кампанию.

Причиной требований послужили действия компаний, которые в период российских выборов рассматриваются как противоправные.