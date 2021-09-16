Москва, 16 сентября 2021, 16:57 — REGNUM Рекомендованный Европарламентом доклад, предлагающий свод правил выстраивания отношений с Россией, составлен русофобами и ожидаемо носит политизированный антироссийский характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Госдума
Госдума

«Документ призывает сохранять напряженность в отношениях с нашей страной, не предлагает никакого прогресса и направлен на противодействие нашей стране во всех сферах, а том числе в вопросах политического устройства, а значит может считаться фактом вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметил Железняк.

Он возмущен тем, что в докладе ЕП фактически звучит призыв к непризнанию парламентских выборов в России, которые еще не состоялись.

«Европарламент заранее формирует у граждан Европы ложное представление о политических процессах в нашей стране, навязывает им идею о том, что в России не может быть честных выборов априори. Помимо того, что это грубая ложь, подобные заявления являются провокацией, попыткой помешать проведению выборов с целью повлиять на общественное мнение. Такие методы работы Европарламента недопустимы и требуют правовой оценки международного сообщества», — полагает депутат Госдумы.

Одновременно, рассуждает Железняк, призывы к новым санкциям и отказу от так называемой энергетической зависимости, которой русофобы считают экономическое сотрудничество стран Европы и России, не выглядят чем-то новым.

«Здравомыслящие и ответственные европейские политики научились не реагировать на подобные заявления Европарламента, чья эффективность в вопросах защиты интересов граждан Европы давно вызывает большие сомнения», — добавил он.

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