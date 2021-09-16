Москва, , 16:57 — REGNUM Рекомендованный Европарламентом доклад, предлагающий свод правил выстраивания отношений с Россией, составлен русофобами и ожидаемо носит политизированный антироссийский характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Госдума

«Документ призывает сохранять напряженность в отношениях с нашей страной, не предлагает никакого прогресса и направлен на противодействие нашей стране во всех сферах, а том числе в вопросах политического устройства, а значит может считаться фактом вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметил Железняк.

Он возмущен тем, что в докладе ЕП фактически звучит призыв к непризнанию парламентских выборов в России, которые еще не состоялись.

«Европарламент заранее формирует у граждан Европы ложное представление о политических процессах в нашей стране, навязывает им идею о том, что в России не может быть честных выборов априори. Помимо того, что это грубая ложь, подобные заявления являются провокацией, попыткой помешать проведению выборов с целью повлиять на общественное мнение. Такие методы работы Европарламента недопустимы и требуют правовой оценки международного сообщества», — полагает депутат Госдумы.

Одновременно, рассуждает Железняк, призывы к новым санкциям и отказу от так называемой энергетической зависимости, которой русофобы считают экономическое сотрудничество стран Европы и России, не выглядят чем-то новым.

«Здравомыслящие и ответственные европейские политики научились не реагировать на подобные заявления Европарламента, чья эффективность в вопросах защиты интересов граждан Европы давно вызывает большие сомнения», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламентарий объяснила, почему голосовала против рапорта о России