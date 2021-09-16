Москва, , 16:53 — REGNUM Власти США должны незамедлительно принять меры в отношении своих цифровых корпораций по выполнению требований России не вмешиваться в её внутренние процессы, заявила 16 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что Москва пока воздерживается от возведения барьеров для американского цифрового бизнеса, не это терпение не безгранично.

«Исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — заявила Захарова.

Напомним, ранее в МИД РФ отметили, что американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием законодательного регулирования их деятельности на международном уровне.

В то же время Роскомнадзор предупредил, что готов штрафовать компании Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого в России контента.

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