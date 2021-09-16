Киев, , 17:00 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в текущем году разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен, говорится в отчете ведомства, обнародованном 16 сентября.

ГБР Украины Dbr.gov.ua

Бюро отмечает, что наибольшая общая сумма неправомерной выгоды задокументирована в Киеве и составляет 8,8 млн гривен. Еще в ряде регионов Украины соответствующие суммы лежат в диапазоне от 1 до 2 млн гривен.

Сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям, из которых 108 человек — полицейские. Также в списке подозреваемых 27 пограничников; 20 налоговиков; 19 таможенников и 15 военнослужащих.

ГБР информирует, что с начала текущего года в суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 обвиняются по статье о получении неправомерной выгоды. Общий размер убытков государству, которые обнаружили в результате расследований работники бюро, составляет 167 млн гривен.

ИА REGNUM напоминает, что функционирование ГБР обходится госбюджету Украины в сумму около 1 млрд гривен в год. Бюро начало свою деятельность в ноябре 2018 года и занимается расследованием уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники (от министров до начальников государственных управлений).