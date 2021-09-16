Красногорск, 16 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 11 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 16 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 829 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 433 732 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 8 004 человека. Выздоровели и выписались 379 714 человек.