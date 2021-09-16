Ярославль, 16 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Ярославле завершен ремонт разворотного круга для машин скорой помощи на территории больницы имени Соловьева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Коваленко.

Контроль за ходом работ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема вскрылась во время визита в больницу депутата Госдумы Андрея Коваленко, подключившего к решению вопроса губернатора Дмитрия Миронова. Сейчас депутат продолжает контролировать ход работ.

«Сегодня лично выезжал на место, проверял ход работ. Подрядчик обещает завершить ремонтные работы до конца дня. Объект стратегически важный. Потеря времени здесь может быть чревата осложнениями для врачей и пациентов, а поломка техники — вообще привести к трагедии. Рад, что проблема будет закрыта уже сегодня», — заявил депутат Госдумы Андрей Коваленко.

Разворотная площадка

Всего на ремонт подъездного круга для спецмашин ушло около недели. Также для приемного отделения больницы скорой помощи закуплено 5 новых каталок. На изношенность прежнего оборудования жаловались сотрудники медучреждения.

«Больнице сделан хороший подарок. Наши пациенты и персонал уже успели оценить новое оборудование. Уверена, с такой поддержкой постепенно решим все наши насущные проблемы, — сказала директор больницы им. Соловьёва Наталья Даниленко.

В больнице имени Соловьева трудятся около 200 врачей и более 340 средних медицинских работников. Стационарные отделения развернуты на 473 койки, функционируют 25 операционных залов, в которых каждую неделю выполняется более 200 оперативных вмешательств. Ежегодно в лечебное учреждение госпитализируется более 15 000 пациентов и проводится более 13 000 операций.