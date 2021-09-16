Тюмень, 16 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлен 221 случай заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 220 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 сентября коронавирусом заразился 58 581 человек, выздоровели 51 360 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 16 сентября в регионе скончались 1768 пациентов с COVID-19 (на 17 человек больше, чем днём ранее).