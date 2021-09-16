Саратов, 16 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Саратовскую область поставили свыше 887 тыс. доз антиковидных вакцин. Привиты первым компонентов по состоянию на 16 сентября 669 259 человек, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Вакцинацией по первому компоненту охвачено 55,6% населения, что существенно ниже, чем по России (67,3%). Полный курс иммунизации прошел 617 451 человек. Повторно от COVID-19 вакцинировали 10 602 жителей, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в ковидных госпиталях в настоящее время находятся 56 детей, 50 из которых с подтвержденным диагнозом. Из тех, кто получает помощь в стационарных условиях — 17 детей с пневмонией, остальные с ОРВИ.

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