Москва, 16 сентября 2021, 16:49 — REGNUM Американцы должны нести большую часть расходов по восстановлению ситуации в Афганистане, сообщила 16 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что именно на американцах лежит основная ответственность за захват в Афганистане власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за сопутствующее этому.
Также ответственность не снимается с других стран международной коалиции, «на протяжении последних 20 лет присутствовавших» в республике, отметила Захарова, добавив следующее:
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