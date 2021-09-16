Москва, , 16:49 — REGNUM Американцы должны нести большую часть расходов по восстановлению ситуации в Афганистане, сообщила 16 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Расплата Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Она напомнила, что именно на американцах лежит основная ответственность за захват в Афганистане власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за сопутствующее этому.

Также ответственность не снимается с других стран международной коалиции, «на протяжении последних 20 лет присутствовавших» в республике, отметила Захарова, добавив следующее:

«Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана».

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