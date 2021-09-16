Москва, 16 сентября 2021, 16:49 — REGNUM Американцы должны нести большую часть расходов по восстановлению ситуации в Афганистане, сообщила 16 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Расплата
Расплата
Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Она напомнила, что именно на американцах лежит основная ответственность за захват в Афганистане власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за сопутствующее этому.

Также ответственность не снимается с других стран международной коалиции, «на протяжении последних 20 лет присутствовавших» в республике, отметила Захарова, добавив следующее:

«Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана».

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