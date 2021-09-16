Москва, , 16:47 — REGNUM Если бы Россия выпустила декларацию о проведении выборов, например, в Чехии, это вылилось бы в международный скандал. Об этом 16 сентября заявил депутат Европарламента (2004−2019 гг) от Чехии Йиржи Машталка на телеканале «Россия 24».

Здание Европарламента Connect Euranet

«Это был бы, конечно, скандал. И я бы сам считал это неправильным, конечно. Вообще комментировать результат — это одно. Посмотреть на месте — это, конечно, очень хорошо. Но заранее сказать, что так или иначе без каких-либо твёрдых аргументов, почему я так считаю, а не просто мне так не нравится — это (другое)», — заявил Машталка.

«Это в Чехии было бы скандалом, был бы неприятен такой комментарий заранее», — указал он.

Напомним, Европарламент утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».